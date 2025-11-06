«Ich bin sicher nicht die Kapitänin, die jetzt abspringt»
Selina Nicolay präsidiert die Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin (SGO). Nach der Gemeindeversammlung von Bever zeigte sie sich enttäuscht über das frühzeitige Aus für die Übergangsfinanzierung. Trotzdem will sie weiterkämpfen und nach Zukunftslösungen suchen.
Will jetzt erst recht weiterkämpfen: Selina Nicolay, die Präsidentin der Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin. Hier während der Gemeindeversammlung in Bever mit einem Blick auf die Resultate aus anderen Gemeinden. Foto: Jon Duschletta
