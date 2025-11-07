Solarkraftwerk Samedan nimmt nächste Hürde

Am Donnerstag wurde bekannt, dass die Bündner Regierung der geplanten PV-Grossanlage beim Flugplatz Samedan die Baubewilligung erteilt hat. Die Projektinitianten erhalten damit grünes Licht für die Realisierung der Anlage. Diese soll nach zweijähriger Bauzeit Ende 2028 ihren Betrieb aufnehmen.