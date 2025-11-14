Mit der Heli Bernina hoch hinauf in die Luft zum Gruppenbild auf dem Cho'd Valletta ob Samedan. Fotos: Jon Duschletta
Zuschauen, wie der Rega-Helikopter von der Basis am Flughafen Samedan abhebt.
Air-Corviglia-Pilot Sandro Raffa lässt sich bei der Ölstandskontrolle an seiner Cirrus Turbo von den Schulkindern helfen.
Patricia Kälin zeigt den Schülerinnen und Schülern ihren Arbeitsplatz im Flughafentower...
...und lässt sie dann Funksprüche absetzen und beantworten.
Crewmitglieder der Heli Bernina demonstrieren den neuen Airbus Helikopter A125
