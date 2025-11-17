SC Celerina Damen unterliegen trotz viel Kampfgeist
Am Sonntagnachmittag trafen trafen die Damen des SC Celerina auf den EHC Schaffhausen. Schon im Voraus war klar, dass dies kein leichtes Spiel werden würde, denn jedes Jahr liefern sich die beiden Teams harte Duelle. Die Engadinerinnen verloren mit 4:1 Toren.
17.11.2025Korrespondent:in 1 min
Link kopieren
E-Mail
Facebook
Whatsapp
Linkedin
X
Reddit
Doch diesmal wollten die Celerinerinnen den Schaffhauserinnen zeigen, wie man gewinnt. Gleich nach dem Anpfiff entwickelte sich ein schnelles Spiel, der Puck wanderte im hohen Tempo von einer Seite zur anderen. Früh lag die Scheibe im Tor der ...
Diskutieren Sie mitLogin, um Kommentar zu schreiben