Nevin Galmarini in führender und unterstützender Funktion bei einer Koordinations-Challenge. Foto: Sina Margadant
Auch Petra Klingler gab den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wertvolle Tipps mit auf den Weg. Foto: Sina Margadant
Mit vollem Einsatz ran an die Reflexe. Foto: Sina Margadant
Foto: Sina Margadant
Organisatorin Nina Nittinger bei ihrer Eröffnungsansprache. Foto: Sina Margadant
Gewährte tiefe Einblicke in ihre Hochs und Tiefs während ihrer Aktivzeit: Weltmeisterin im Bouldern und Eisklettern Petra Klingler. Foto: Sina Margadant
Diskutieren Sie mitLogin, um Kommentar zu schreiben