Faye Buff, eine 21-jährige Skirennfahrerin aus St. Moritz, debütiert dieses Wochenende im Weltcup-Slalom von Gurgl. Ebenfalls im Aufgebot stehen Anuk Brändli und Selina Egloff.
19.11.2025 1 min
Faye Buff steht vor ihrem Debüt im Weltcup. Die 21-jährige Skirennfahrerin aus St. Moritz ist für den Slalom vom Sonntag im österreichischen Gurgl selektioniert worden. Und sie ist nicht die einzige Bündnerin im Schweizer Team: Auch Anuk ...
