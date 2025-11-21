Quai significha tenor protocol chi dess entradas supplementaras dad 1,25 milliuns francs. Quista decisiun vain tratta a l’urna.
Eir la taxa da cumpensaziun pel servezzan da pumpiers voul la suprastanza cumünala augmantar da 300 sün 500 francs. Ed implü eir la taxa da giasts cha possessuras e possessurs da seguondas abitaziuns ston pajar in fuorma d’üna pauschala tenor grondezza da lur immobiglia: A partir da l’on 2027 dess quella importar da 330 francs per abitaziuns cun üna o 1,5 stanzas fin 1000 francs per abitaziuns cun tschinch stanzas e daplü.
In lündeschdi, ils 24 november, vain trattà il preventiv dal cumün da Scuol in radunanza cumünala. Quella ha lö a las 19.30 illa sala cumünala da la chasa da scoula a Scuol. (cdm/fmr/pl)
