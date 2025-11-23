Bei der Zweierbob-Premiere am Samstag auf der Olympia-Bobbahn in Cortina konnten die Schweizer Männer nicht mit den besten mithalten. Cédric Follador und Omar Vögele fuhren mit einem Rückstand von 1,41 Sekunden den 8. Platz heraus. Gleich dahinter reihte sich das Duo Michael Vogt/Andreas Haas ein.



Auch beim Vierer-Bob am Sonntag blieben die Schweizer ohne Spitzenplatz. Wie schon mit dem Zweier war der Engadiner Cédric Follador auch mit dem Vierer schneller als der eigentliche Teamleader Michael Vogt. Der Engadiner belegte den 9. Rang, Vogt lagt mit einer Hundertstel dahinter auf den 10. Platz.