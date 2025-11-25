Di da las portas avertas per uffants da settavla classa
La Società da commerzi e mansteranza Engiadina Bassa organisescha per la seguonda jada ün di da las portas avertas dals affars per scolaras e scolars da la settavla classa. Quist di da las portas avertas ha lö in venderdi, ils 28 november.
25.11.2025Nicolo Bass 2 min
In tuot 30 affars da 23 differentas branschas as piglian il temp per 69 scolaras e scolaras da las scoulas da Zernez, Scuol, Sent, Valsot e Samignun. Sco cha’l president da la Società da commerzi e mansteranza Engiadina Bassa, Jon Armon Strimer, ...
