Erfolgreicher Charity-Anlass in La Punt
La Punt war kürzlich Schauplatz eines besonderen Abends, der die Gäste mit einer Mischung aus Herzlichkeit, Unterhaltung und Grosszügigkeit tief berührte. Der erstmalige Charity-Anlass war ein Erfolg und hinterliess bei allen Beteiligten bleibende Eindrücke.
(V.l.n.r.) Martin Wenger (Schweizer Paraplegiker-Vereinigung SPV), Roman und Melanie Della Rossa (Angelman Verein Schweiz), Karin Hänni (Movimento Samedan, Poschiavo, und Scuol), Damian Gianola (Initiant und Organisator) Foto: Manuela Gossweiler
