Wie bereits beim Olympiawinter-Auftakt in Sölden wird Vanessa Kasper auch beim Weltcup in Copper Mountain (USA) am kommenden Wochenende mit von der Partie sein. Neben Camille Rast, Wendy Holdener, Suelen Piller und Simone Wild wird sie am Samstag im Riesenslalom an den Start gehen. Die Celerinerin konnte beim Auftakt in Sölden überzeugen, fuhr in die Top 30 und sammelte auf dem Rettenbachgletscher wichtige Punkte.

Autor: Engadiner Post

Foto: Swiss Ski



