Dieser Artikel ist für Abonnent:innen auch in Deutsch verfügbar.
Promoziun da fibras da vaider per affars
Ils cumüns da l’Engiadina Bassa investischan illa promoziun d’economia cun pussibiltar insembel cul Chantun a tuot las firmas ün access favuraivel a la rait da transmissiun a spectrum ultralarg. L’EE-Energia Engiadina es incumbenzada culla realisaziun dal proget.
Ils cumüns da l’Engiadina Bassa ed il Chantun investischan ill’infrastructura da transmissiun a spectrum ultralarg. Da quai profitan uossa impustüt las
intrapraisas da l’Engiadina Bassa (fotografia: Mayk Wendt).
Diskutieren Sie mitLogin, um Kommentar zu schreiben