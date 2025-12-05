69 scolaras e scolars da settavla classa da Zernez fin Samignun han visità in venderdi passà 30 affars da 23 differentas branschas in Engiadina Bassa. Quist di da las portas avertas es gnü organisà per la seguonda jada da la Società da commerzi ...
