69 scolaras e scolars da settavla classa da Zernez fin Samignun han visità in venderdi passà 30 affars da 23 differentas branschas in Engiadina Bassa. Quist di da las portas avertas es gnü organisà per la seguonda jada da la Società da commerzi ...

Möchten Sie weiterlesen?

Um den Artikel in voller Länge lesen zu können abonnieren Sie die «Engadiner Post/Posta Ladina» oder loggen Sie sich ein. Wir wünschen eine interessante Lektüre.
jetzt Abonnieren
Unschlüssig? Unsere Abos Bereits Abonnent:in? Login