Die Schweizer Skicrosserin­nen und Skicrosser haben sich einiges für den Heimweltcup in Arosa am Dienstag vorgenommen. Zu überzeugen wusste allerdings einzig Fanny Smith (33), die mit ihrem dritten Rang den ersten Schweizer Podestplatz in Arosa seit 2021 holte. Die Männer scheiterten alle spätestens im Achtelfinal.





Für die Engadinerin Talina Gantenbein reichte es zumindest bis in den kleinen Final, am Ende resultierte Rang 7. Die 27-jährige Scuolerin war im Ziel den Tränen nahe, da sie sich seit etwa zwei Wochen mit einer Grippe herumschlägt und deshalb weder gut schlafen noch richtig trainieren konnte. Sie wollte beim Heimweltcup aber unbedingt am Start stehen, denn sie hat gute Erinnerungen an Arosa. Vor fünf Jahren hat sie auf dieser Strecke nämlich ihren ersten Podestplatz im Weltcup herausgefahren. Weiter geht es für die Skicrosser schon am Freitag mit den Weltcup-Rennen in Innichen (ITA).



Autorin: Sina Margadant

Foto: Swiss-Ski



