«Sie sind mutig aufgetreten und haben viel Freude bereitet»
Am Davos Nordic standen mit Fabienne und Roman Alder, Marina Kälin, Giuliana Werro, Noe und Isai Näff gleich sechs Athletinnen und Athleten aus dem Engadin im Einsatz. Rafael Ratti, Disziplinenchef Langlauf und Biathlon bei Swiss-Ski, ordnet die Leistungen der jungen Garde ein.
Rafael Ratti von Swiss-Ski ist zufrieden mit den Leistungen der Engadiner-Selektion am Davos Nordic. Foto: Sina Margadant
