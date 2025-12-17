Auf Strecken zwischen 800 Metern und 9,6 Kilometern zeigten sowohl der Nachwuchs als auch die erfahrenen Athletinnen und Athleten grossen Einsatz. In mehreren Kategorien kam es zu engen Entscheidungen und packenden Duellen.
Die Schnellsten in den zwölf für den Repower Nordic Cup gewerteten Kategorien waren bei der U12: Lara-Sophie Ackermann (Bernina Pontresina) und Daniel Nemec (Lischana Scuol), der U14: Chiara Bässler (Rätia Chur) und Valerio Marti (Piz Ot Samedan) sowie bei der U16: Gianna Lucia Fröhlich (Bual Lantsch) und Mic Willy (Lischana Scuol). In der U18 setzten sich Saskia Barbüda (Lischana Scuol) und Heikki Piali (Alpina St. Moritz) durch, in der U20 Ilaria Gruber (Alpina St. Moritz) und Nolan Gertsch (SAS Bern). Als Zweiter klassierte sich dort Jonas Bärfuss (Piz Ot Samedan) als bester Bündner. Bei den Damen gewann Noémie Charrière (Bernina Pontresina), bei den Herren Jon-Fadri Nufer (Sedrun-Tujetsch).
U8: 1. Ilda Habermayr (Riffen Matt). U10: 1. Louisa Monnat (Bernina Pontresina). U12: 1. Lara-Sophie Ackermann (Bernina Pontresina), 2. Julia Käslin (Bernina Pontresina), 3. Finja Jeanneret (Rätia Chur). U14: 1. Chiara Bässler (Rätia Chur), 2. Mailin Bundi (Davos), 3. Amanda Krüger (Maloja). U16: 1. Gianna Lucia Fröhlich (Bual Lantsch), 2. Rosa Weizenegger (Davos), 3. Fiona Huber (Davos). U18: 1. Saskia Barbüda (Lischana Scuol), 2. Anna Schneuwly (Davos), 3. Gianna Eichholzer (Sarsura Zernez). U20: 1. Ilaria Gruber (Alpina St. Moritz), 2. Nina Cantieni (Piz Ot Samedan), 3. Selina Faller (Piz Ot Samedan). Damen: 1. Noémie Charrière (Bernina Pontresina), 2. Renata Zala-Joos (Rätia Chur).
Autorin: Anita Fuchs, BSV
Ranglistenauszug:
Mädchen/Damen:
U8: 1. Ilda Habermayr (Riffen Matt). U10: 1. Louisa Monnat (Bernina Pontresina). U12: 1. Lara-Sophie Ackermann (Bernina Pontresina), 2. Julia Käslin (Bernina Pontresina), 3. Finja Jeanneret (Rätia Chur). U14: 1. Chiara Bässler (Rätia Chur), 2. Mailin Bundi (Davos), 3. Amanda Krüger (Maloja). U16: 1. Gianna Lucia Fröhlich (Bual Lantsch), 2. Rosa Weizenegger (Davos), 3. Fiona Huber (Davos). U18: 1. Saskia Barbüda (Lischana Scuol), 2. Anna Schneuwly (Davos), 3. Gianna Eichholzer (Sarsura Zernez). U20: 1. Ilaria Gruber (Alpina St. Moritz), 2. Nina Cantieni (Piz Ot Samedan), 3. Selina Faller (Piz Ot Samedan). Damen: 1. Noémie Charrière (Bernina Pontresina), 2. Renata Zala-Joos (Rätia Chur)
Knaben/Herren:
U8: 1. Nevin Negrini (Piz Ot Samedan). U10: 1. Fjonn Cadurisch (Bual Lantsch). U12: 1. Daniel Nemec (Lischana Scuol), 2. Yanis Larcher (Davos), 3. Tao Andreasson (Bernina Pontresina). U14: 1. Valerio Marti (Piz Ot Samedan), 2. Jon Andri Fröhlich (Bual Lantsch), 3. Nicola Eichholzer (Sarsura Zernez). U16: 1. Mic Willy (Lischana Scuol), 2. Lars Marti (Piz Ot Samedan), 3. Andrin Marti (Piz Ot Samedan). U18: 1. Heikki Piali (Alpina St. Moritz), 2. Nico Zala (Rätia Chur), 3. Fabrizio Lanfranchi (Piz Ot Samedan). U20: 1. Nolan Gertsch (SAS Bern), 2. Jonas Bärfuss (Piz Ot Samedan), 3. Maximilian Alexander Wanger (Alpina St. Moritz). Herren: 1. Jon-Fadri Nufer (Sedrun-Tujetsch), 2. Silvan Durrer (Bernina Pontresina), 3. Elia Beti (Bernina Pontresina)
