Ohne Grenzgänger wirds für Südbünden schwierig

Der Arbeitsmarkt in Südbünden steht unter Druck. Neue Zahlen aus einer grenzüberschreitenden Analyse zeigen, wie stark insbesondere das Oberengadin auf Arbeitskräfte aus Italien angewiesen ist – und weshalb sich diese Abhängigkeit in den kommenden Jahren weiter verschärfen dürfte.