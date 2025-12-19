St. Moritz Die Präsidentenkonferenz hat an ihrer Sitzung am vergangenen Donnerstag die Mitglieder der Kulturförderungskommission für die Amtsperiode vom 1. Januar 2026 bis 31. Dezember 2029 gewählt, und zwar wie folgt: Aita Bott (Zuoz, neu), Benno Conrad (Pontresina, neu), Fernando Giovanoli (Gemeindepräsident Bregaglia, bisher), Luca Maurizio (Bregaglia, neu) und Selina Nicolay (Gemeindepräsidentin Bever, bisher). Die bisherigen Mitglieder Rico Valär, Romana Walter und Bruno Pedretti wurden verabschiedet und ihr langjähriges Engagement zugunsten der Kultur in der Region Maloja verdankt.





Michael Baumann (GPK Gemeinde Celerina) wurde in die Geschäftsprü­fungskommission der Region Maloja für die laufende Amtsperiode bis zum 31. Dezember 2026 gewählt. Er ersetzt Philippe Baud, der in den Gemeindevorstand Celerina gewählt wurde. Kerstin Wehrmann wurde als Grundbuchverwalterin ab 1. Januar 2026 gewählt. Sie ist bereits Stellenleiterin und hat ab 2026 die Gesamtleitung des Grundbuchamtes inne. Die Präsidentenkonferenz wird 2026 – wie der Kanton – keinen Teuerungsausgleich bei den Löhnen vornehmen. Christian Brantschen (Gemeindepräsident Celerina) und Riet Campell (Gemeindepräsident S-chanf) wurden von ihren Kolleginnen und Kollegen an der letzten Präsidentenkonferenz des Jahres feierlich verabschiedet und für ihren Einsatz verdankt. (fh)



