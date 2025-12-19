«Sch’el guadogna, guadogn eir eu»
Ils duos frars Isai e Noe Näff da Sent fan passlung cun gronda paschiun. Daspö la stagiun passada toccan tuots duos pro’l cader B da Swiss Ski. Ün da lur böts da quista stagiun es fingià i in vigur: Els han das-chü partir a la cuorsa da la coppa mundiala a Tavo.
Isai e Noe Näff (da schnestra) da Sent fan tuots duos passlung or da paschiun. Daspö l’on passà toccan els
tuots duos pro’l cader B da SwissSki (fotografia: Keystone/Gian Ehrenzeller).
