Il professer d’art irlandais David Crowley ha curatà la retrospectiva dad Edita Schubert. Chi saja «bod sco ün’exposiziun da ses differentas artistas», disch el (fotografia: Michael Steiner).
Autopurtrets da l’artista circundats d’ün code da strichs muossa l’installaziun «Ambiaint» (fotografia: Michael Steiner).
Per differentas ouvras s’ha l’artista croata eir laschada inspirar da tuottas sorts cuplas, dal Taj Mahal in India, la Hagia Sophia in Türchia o la Basilica di San Pietro i’l Vatican (fotografia: Michael Steiner).
Panoramas fotografics muossan lös d’importanza per l’artista (survart a schnestra): Zagreb, Venezia, Paris ed oters plü (fotografia: Michael Steiner).
Diskutieren Sie mitLogin, um Kommentar zu schreiben