Bei der diesjährigen Christmas Tree Auction im Badrutt’s Palace Hotel konnten insgesamt elf außergewöhnliche Christbäume ersteigert werden. Die einzigartigen Kunstwerke erzielten zusammen einen Erlös von 259 556.35 Franken, wie das Badrutt‘s Palace Hotel in einer Mitteilung schreibt. Davon entfielen exakt 200 000 Franken auf die Live-Auktion vor Ort am 21. Dezember, weitere 59 556.35 Franken wurden im Rahmen der Online-Auktion gesammelt, bei der zwar keine Christbäume, jedoch exklusive Genuss- und Erlebnisobjekte ersteigert wurden.



Den höchsten Einzelbetrag erzielte ein Werk des international renommierten Starfotografen Sebastian Copeland, das für 60 000 Franken versteigert wurde. Copeland ist ein vielfach ausgezeichneter Fotograf, Polar-Explorer und engagierter Umweltschützer. Als Autor, Filmemacher, Redner und Philanthrop setzt er sich weltweit für den Schutz unseres Planeten ein – ein Engagement, das perfekt zur Mission der Auktion passt.



Das Besondere an den Christbäumen liegt in ihrem einzigartigen und aussergewöhnlichen Design: Jedes Objekt ist ein echtes Unikat. Wer einen dieser Bäume ersteigert, besitzt nicht nur ein einmaliges Kunstwerk, sondern unterstützt zugleich einen guten Zweck. Der gesamte Erlös der Auktion fließt in die Badrutt’s Palace Foundation. Deren Mission ist es, die Lebensqualität im Engadin nachhaltig zu verbessern – durch die Unterstützung von Menschen mit körperlichen oder geistigen Herausforderungen, die Förderung kultureller und sportlicher Initiativen sowie durch Investitionen in Bildung, Forschung, Gesundheitswesen und Umweltschutz. Die Foundation wird ausschliesslich durch Spenden finanziert, die über Initiativen des Badrutt’s Palace Hotels gesammelt und koordiniert werden.



Mit den Erlösen der Christmas Tree Auction wird ein wertvoller Beitrag zum Wohlergehen der Gemeinschaft geleistet und gezielt in die nachhaltige Zukunft des wunderschönen Engadins investiert.



Autor: Badrutt‘s Palace Hotel

Foto: Stephane Flores