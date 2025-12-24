FMR: Helmut Gossler, El es intant daspö ot mais activ quia a Scuol sco ravarenda. Co es El rivà quia?Helmut Gossler: Vairamaing d’eira quai püra casualità. La pensiun nu m’ha cuntantada. Intant ch’eu sun san e n’ha plaschair lavura plü ...

Viel News in kurzer Zeit

Online-Abo lösen und News auf www.engadinerpost.ch lesen.

jetzt Abonnieren
Unschlüssig? Unsere Abos Bereits Abonnent:in? Login

FMR

La FMR (Fundaziun Medias Rumantschas) furnischa cuntegns medials scrits (per exaimpel texts e graficas) e fotografias per mans da las medias rumantschas. Ella scriva seis artichels in tuot ils tschinch idioms ed in rumantsch grischun. La FMR incumbenzescha eir a persunas rumantschas dastrusch e lontan da scriver columnas sur da quai chi tils occupa illa vita da minchadi.