Kurz vor 20 Uhr stoppte eine Patrouille des BAZG im Rahmen einer grenzpolizeilichen Kontrolle den 37-jährigen deutschen Staatsangehörigen beim Ausstellplatz auf Höhe des Kraftwerks Albanatscha. Dabei stellten die Einsatzkräfte zwei volle Koffer mit Marihuana fest. Der Mann wurde in der Folge der Kantonspolizei Graubünden übergeben.





Hervorragende Zusammenarbeit

Der mutmassliche Drogenkurier wurde vorläufig festgenommen. Er hat sich vor der Justiz zu verantworten. Das sichergestellte Betäubungsmittel – rund elf Kilogramm Marihuana mit einem geschätzten Verkaufswert von rund 70'000 Franken – wurde beschlagnahmt. Weitere Ermittlungen zum Hintergrund sowie zu möglichen weiteren Beteiligten sind im Gang. Der Fall unterstreicht die wirksame Zusammenarbeit zwischen der Kantonspolizei Graubünden und dem Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit bei der Bekämpfung der grenzüberschreitenden und regionalen Kriminalität im Engadin.



Autor und Fotos: Kantonspolizei Graubünden



