Der 68-jährige Deutsche befuhr gegen 10.30 Uhr die blaue Piste Nr. 69 vom Alptrider Sattel in Richtung Alp Trida. Gemäss ersten Ermittlungen fuhr zur gleichen Zeit ein Kind in Begleitung eines erwachsenen Mannes dieselbe Piste talwärts. In der Folge kam es zu einer Annäherung zwischen dem Kind und dem Skifahrer. Aufgrund dieser Situation stürzte der Mann und erlitt schwere Verletzungen. Drittpersonen, darunter eine Ärztin sowie zwei Ärzte, leisteten zusammen mit dem SOS-Rettungsdienst umgehend Erste Hilfe und begannen mit der Reanimation. Diese wurde durch ein Team mit Notarzt des alarmierten österreichischen Rettungshelikopters Christophorus fortgesetzt. Trotz aller medizinischen Massnahmen verstarb der Mann vor Ort. Die Alpinpolizei der Kantonspolizei Graubünden hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.





Zeugen gesucht

Das Kind sowie die erwachsene Begleitperson entfernten sich nach einiger Zeit von der Unfallstelle. Die erwachsene Begleitperson sowie Personen, die im Zusammenhang dieses Unfalls Angaben machen können, melden sich bitte beim Polizeistützpunkt Engiadina Bassa in Samnaun, Telefon +41 81 257 63 70.



Autor und Foto: Kantonspolizei Graubünden



