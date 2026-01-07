Das Kongress- und Kulturzentrum Rondo bietet dafür beste Voraussetzungen: grosszügige Räume, zeitgemässe Veranstaltungstechnik, eine integrier­te Tiefgarage mit vielen Parkplätzen, eine gute Anbindung an den öffentli­chen Verkehr sowie eine voll ausge­stattete Gastronomieküche. Seit seiner Eröffnung 1997 zählt das Rondo zu den zentralen Veranstaltungsorten der Gemeinde und auch des gesamten Engadins. In den vergangenen Jahren stand es jedoch stärker im Zeichen von Kongressen und Tagungen, während kulturelle Anlässe eher weniger den Weg ins Rondo gefunden haben.





Blick zurück: Rondo als Hotspot

Zwischen 2010 und 2014 diente das Rondo während fünf Jahren als Hauptbühne des Musikfestivals «Voices on Top», das Pontresina in der herbstlichen Zwischensaison für vier Tage in ein kleines Musik-Mekka verwandelte. Bei dieser Festivalreihe standen stets nationale und internationale Grössen auf den Bühnen im Rondo und im Dorf: Namen wie Stephan Eicher, Paul Carrack, Umberto Tozzi, Züri West, Roger Hodgson oder Sinéad O’Connor gehörten zu den bekanntesten Acts, die damals im Rahmen des «Voices», wie die Einheimischen es nannten, im Engadin spielten. Mit diesem Angebot konnten Musikliebhaber Stars in relativ intimem Rahmen erleben — ein Erlebnis, das vielen noch in Erinnerung ist und das Rondo als Konzert-Location nachhaltig prägte.





Neuer Anlauf mit «Cultura@Rondo»

Mit «Cultura@Rondo» soll ein Stück dieser lebendigen Konzerttradition wiederbelebt werden. Unter dem neuen Label will Pontresina Tourismus künftig sämtliche Unterhaltungs- und Kulturangebote im Rondo bündeln. Neben Familienformaten und Comedy soll insbesondere Live-Musik verschiedener Genres vermehrt Platz erhalten. Ziel sei es, besondere Momente für Einheimische wie Gäste zu schaffen – und dies zu bewusst fair gehaltenen Ticketpreisen, wie Geschäftsführer Ursin Maissen erklärt. Ein weiterer Fokus liege darauf, Schweizer Musikschaffenden eine Bühne im Oberengadin zu bieten.





Der Auftakt am vergangenen Samstag deutet darauf hin, dass das Konzept Anklang findet. Mit Baba Shrimps aus Zürich und der Ostschweizer Sängerin Joya Marleen standen zwei bekannte nationale Acts auf der Bühne. Über 300 Besuchende verfolgten die beiden Konzerte. «Wir haben während und nach dem Event sehr positive Rückmeldungen zur Qualität der Bands, zum Ambiente und zur Organisation erhalten», so Maissen. Auf dieses Echo lasse sich «definitiv bauen und an nächsten Programmpunkten tüfteln».





Ob sich «Cultura@Rondo» langfristig etablieren kann, wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Der gelungene Start legt jedoch nahe, dass im Rondo künftig wieder häufiger Kulturabende stattfinden dürfen — und vielleicht an die Zeiten anknüpfen, als Musikstars regelmässig im Engadin gastierten.





Autorin: Sina Margadant

Fotos: Bureau Massé/Lucie Herter