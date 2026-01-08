Michael Günzburger im Museum Engiadinais in St. Moritz mit einem seiner Drachenwerke, entstanden auf Basis von Museumsexponaten, wie zum Beispiel einer Tischoberfläche. Fotos: Jon Duschletta
Die Drachenwerke entfalten ihre Wirkung erst, wenn sie vom Licht durchschienen werden. Foto: Jon Duschletta
Im Eingangsbereich des Museum Engiadinais begegnen sich Günzburgers Drachenwerke mit Druckgrafiken und Rosetten. Foto: Jon Duschletta
Die Rosetten nehmen Bezug zu den musealen Ausstellungsstücken und verschmelzen mit dem Museumsinterieur. Foto: Jon Duschletta
Rosetten, neue und museale, interagieren im Museum mit Ästen und Astlöchern und "beobachten" und "lenken" Besucherinnen und Besucher. Foto: Jon Duschletta
