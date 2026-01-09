Daspö divers ons vain discus, debattà e planisà d’unir tuot las scoulas da la Val Müstair in ün lö, nempe i’l cumplex da la scoula existenta a Müstair (verer chaistina). La stà passada han uffants e magistraglia perfin bandunà las ...
L’areal da scoula a Müstair, cun bler spazi intuorn ils divers edifizis lungaints. La gronda part da quist stabilimaint datescha dals ons 1960. Ün ingrondimaint haja lura dat i’ls ons 1980 (fotografia: David Truttmann).
