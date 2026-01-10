Dieser Artikel ist für Abonnent:innen auch in Deutsch verfügbar.
«La finala es la fusiun statta ün pass logic»
Not Manatschal es stat dürant bod quatter decennis chanzlist in Val Müstair – il prüm dal cumün da Sta. Maria e davo dal cumün fusiunà. Al principi da quist on es el i in pensiun. Ün discuors cun l’anteriur chanzlist cumünal davart «eminenzas grischas», correcturas cun tipp-ex e la fusiun da cumüns.
Not Manatschal es stat 38 ons chanzlist in Val Müstair, il prüm dal cumün da Sta. Maria e davo respunsabel per l’administraziun dal cumün fusiunà (fotografia: Cumün da Val Müstair).
La presidenta dal Cumün da Val Müstair, Gabriella Binkert Becchetti, surdà ün regal a seis chanzlist pensiunà Not Manatschal (fotografia: Cumün da Val Müstair).
Diskutieren Sie mitLogin, um Kommentar zu schreiben