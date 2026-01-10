Die Delegierten nominierten gemäss einer Medienmitteilung das Zweierticket an der Versammlung vom 9. Januar im Schloss Reichenau einstimmig.

Laut Parteivizepräsidentin Christine Kocher sei der Entscheid für eine Zweierkandidatur im Verlauf des vergangenen Jahres gereift. Wahlkommissionspräsident und Fraktionschef Christof Kuoni betonte, die FDP übernehme damit Verantwortung und stelle zwei politisch erfahrene Persönlichkeiten zur Wahl.

Maurizio Michael lebt in Castasegna im Bergell und ist seit 2010 Mitglied des Grossen Rates. Seit 2024 präsidiert er die FDP Graubünden. Der Unternehmer engagiert sich unter anderem als Präsident des Centro puntoBregaglia für die Förderung von Innovation und als Präsident der Verwaltungskommission des Centro Sanitario Bregaglia für die strategische Führung des regionalen Gesundheitszentrums. Zudem gehört er der Kommission für Staatspolitik und Sicherheit an. Mit seiner Kandidatur will Michael erreichen, dass das italienischsprachige Graubünden nach 15 Jahren wieder in der Regierung vertreten ist.

Martin Bühler steht seit 2023 dem Departement für Finanzen und Gemeinden vor. Als Finanzdirektor verantwortet er den kantonalen Haushalt. Während der Corona-Pandemie leitete er den kantonalen Krisenstab und prägte die Bewältigung der ausserordentlichen Lage mit. «Die FDP traut ihm auch in der kommenden Legislatur eine zentrale Rolle in der Regierung zu», heisst es in der Mitteilung.



Foto: FDP.Die Liberalen Graubünden