Our dals pleds sandet e düreda è’l construieu, il nom da la nouva organisaziun purtedra pel provedimaint da sandet in Engiadin’Ota: Sanadura.Ad üna saireda d’infurmaziun a Puntraschigna per las autoriteds da las ündesch vschinaunchas ...
«La fuorma d’organisaziun cha nus vaivans tschernieu per la SGO nu d’eira cunvgnaivla», ho dit Nora Saratz Cazin a Puntraschigna. Perque propuonan ella e las ulteriuras persunas respunseblas da fundar la Sanadura (fotografia: Michael Steiner).
