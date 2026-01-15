Die FDP Graubünden nominiert Martin Bühler und Maurizio Michael einstimmig als Kandidaten für die Regierungsratswahlen 2026, um ihre Sitze in der Kantonsregierung zu verteidigen.
15.01.2026Medienmitteilung 1 min
Die FDP.Die Liberalen Graubünden schickt mit Martin Bühler (bisher) und Maurizio Michael zwei Kandidaten ins Rennen um die Regierungsratswahlen 2026. Die Partei, derzeit zweitstärkste Kraft im Bündner Grossen Rat, will damit ihre beiden Sitze in ...
