Fotograf Fabrizio D’Aloisio im Eingangsbereich der St. Moritz Design Gallery im Parkhaus Serletta vor den Bildern «Checkmate», aufgenommen am Stazersee und «Golfers Paradise», aufgenommen am Kulm Golf. Foto: Jon Duschletta
Fabrizio D’Aloisio mit «Too Hot», aufgenommen im Feuerwehrdepot St. Moritz und «The Thomas Crown Affair», aufgenommen am Engadin Airport Samedan. Foto: Jon Duschletta
Im Parkhaus Serletta lassen sich die Fotografien von Fabrizio D'Aloisio zu Fuss erkunden oder bequem von den Rolltreppen aus betrachten. Hier mit «Advantage St. Moritz», aufgenommen beim Eingang zum Badrutt's Palace. Foto: Jon Duschletta
«Cocktail Hour», aufgenommen beim Suvretta House St. Moritz. Foto: Fabrizio D’Aloisio
«Too Hot», aufgenommen beim Feuerwehrdepot in St. Moritz-Bad. Foto: Fabrizio D’Aloisio
