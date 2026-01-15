In Szene gestellt

In der St. Moritz Design Gallery zeigen 30 Fotografien von Fabrizio D’Aloisio das Automobil als Bühne, Spiegel und Mythos der Gegenwart. Die Ausstellung «Drive with me» erlaubt einen Blick auf St. Moritz zwischen Utopie und Wirklichkeit und zelebriert gleichzeitig den zweiten Automobilboom.