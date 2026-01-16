Marculdi zievamezdi illa Centrela naziunela d’alarm a Berna. L’atmosfera es lavuriusa. Sün ün grand visur es da vzair üna charta da la Svizra cun ün punct cotschen: Crans-Montana. Immez la centrela sto Tenzin Lamdark. Il meidi da 48 ans es ...
Ho passanto dis sainza durmir – Tenzin Lamdark ho insembel cun sieu team da Katamed elavuro il concept ed ho coordino il transport da paziaintas e paziaints in clinicas specialisedas i’ls pajais limitrofs (fotografia: RTR).
