Marculdi zievamezdi illa Centrela naziunela d’alarm a Berna. L’atmosfera es lavuriusa. Sün ün grand visur es da vzair üna charta da la Svizra cun ün punct cotschen: Crans-Montana. Immez la centrela sto Tenzin Lamdark. Il meidi da 48 ans es ...

FMR

La FMR (Fundaziun Medias Rumantschas) furnischa cuntegns medials scrits (per exaimpel texts e graficas) e fotografias per mans da las medias rumantschas. Ella scriva seis artichels in tuot ils tschinch idioms ed in rumantsch grischun. La FMR incumbenzescha eir a persunas rumantschas dastrusch e lontan da scriver columnas sur da quai chi tils occupa illa vita da minchadi.