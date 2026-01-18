Laut einer Meldung der Kantonspolizei Graubünden war der 81-jährige Lenker kurz nach 16.30 Uhr auf der Bergfahrt über die Julierpassstrasse unterwegs, als er bei der Örtlichkeit Sur Gonda in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug kollidierte zunächst mit dem Beginn einer Leitplanke und anschliessend mit einem dahinterliegenden Holzzaun. Nach rund 25 Metern kam das Auto im Schnee zum Stillstand. Der Fahrzeugführer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde durch die Rettung Oberengadin ins Spital Samedan überführt. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die Unfallursache ab. (Einges.)