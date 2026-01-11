Eine Patrouille der Kantonspolizei Graubünden konnte gegen 21.30 Uhr in Samedan beim Kreisel Shellstrasse/Via Chantunela feststellen, wie ein schwarzer Personenwagen der Marke Audi RS Q3 auf der Engadinstrasse von St. Moritz kommend nach dem Kreisel links über die Mittelinsel fuhr und auf der Gegenfahrbahn weiterfuhr, wo es fast zu Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Personenwagen kam. In unsicherer Fahrweise fuhr die 56-jährige Lenkerin auf der Gegenfahrbahn der Hauptstrasse H27 weiter in Richtung Bever, bevor die Polizeipatrouille mit eingeschaltetem Blaulicht die fehlbare Lenkerin Höhe Giston anhalten und kontrollieren konnte. Im Spital hatte sich die Lenkerin einer Blut- und Urinprobe zu unterziehen. Die 56-Jährige wird wegen diversen Strassenverkehrsregelverletzungen bei der Staatsanwaltschaft Graubünden zur Anzeige gebracht.

Personen die konkret gefährdet wurden und Angaben zur Fahrweise des schwarzen Personenwagens der Marke Audi RS Q3 mit Bündner Kontrollschilder am Samstagabend im Zeitraum von 20.50 Uhr bis 21.30 Uhr auf der Strecke von St. Moritz in Richtung Samedan machen können, werden gebeten sich beim Polizeistützpunkt Oberengadin-Bergell in Samedan unter der Telefonnummer 081 257 76 80 zu melden.



Autor und Foto: Kantonspolizei Graubünden