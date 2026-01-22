Engadiner Eishockey-Trio auf Titeljagd
Zurzeit vertreten zwei Verteidiger und ein Stürmer das Engadin in der Eishockey National League. Vor dem Endspurt in der Qualifikation sind Nico Gross und Davyd Barandun, beide spielen beim HC Davos, sowie Fabian Ritzmann vom SC Bern optimistisch. Und alle träumen vom Meistertitel.
HCD-Verteidiger Davyd Barandun hat sich deutlich gesteigert und wird auf die nächste Saison zum SC Bern wechseln. Foto: HCD/Maurice Parrée
Fabian Ritzman spielt bereits seine vierte Saison im Dress des SC Bern. Foto: SC Bern
Nico Gross ist eine feste Grösse im Abwehrdispositiv des HC Davos. Foto: HCD/Maurice Parrée
