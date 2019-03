Zieva il film «Zaunkönig» as dedichescha il cineast Ivo Zen eir in sia nouv’ouvra a la tematica giuventüna e drogas. Pel film «Il tschêl da Samedan» ho el registro in gövgia purtrets propcha i’l «hotspot» da la scena dals ans 80 e 90 – i’l «Croce».