Madulainer ist bester Schreiner

75 Schreiner Lernende aus dem Kanton Graubünden traten an den Sektionsmeisterschaften zur ersten Prüfung auf dem Weg zur Berufs-WM 2021 in Shanghai an. Die Lernenden hatten einen Tag Zeit, um ein Serviertablett mit verschiedensten Eckverbindungen herzustellen. Nebst den fachspezifischen Schreinerkenntnissen waren insbesondere die Präzision, die Effizienz und das Arbeitszeitmanagement für den Erfolg wichtig. «Unter Zeitdruck zeigt sich rasch, ob und wie die Lernenden ihre Ressourcen ausspielen können», erklärt Pieder Alig, Hauptkursleiter des VSSM GR und Meisterschafts-Obmann in Ilanz. «Es muss so sauber und genau wie möglich gearbeitet werden. Zudem geht es um Masshaltigkeit, Passgenauigkeit, Übereinstimmung mit dem Plan und natürlich muss das Möbel funktionell sein», so Alig weiter. (pd)