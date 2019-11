Riet Denoth mainagestiun da l’uffizi forestel

La suprastanza cumünela da S-chanf ho decis, d’incumbenzer üna persuna cullas cumpetenzas professiunelas per accumplir il böts pretensius e las pretaisas da la resgia e la gestiun forestela. A partir dals 18 november surpiglia Riet Denoth scu mainagestiun/administratur la direcziun da la resgia, da la deponia e l’uffizi forestel in ün pensum parziel. El vain sustgnieu in affers administrativs da Gian Luca Vitalini, in affers da la resgia dad Andri Thom ed in affers forestels da Marco Solèr. A partir da december augmantescha Riet Denoth il pensum ad interim sün 100 pertschient per la direcziun da la resgia, la deponia e la gestiun forestela. A partir dal schner 2021 frequentescha Riet Denoth la scolaziun scu silvicultur in fourma cumplementera a la professiun. Scu cha la suprastanza cumünela orientescha vain sieu pensum da lavur scu mainagestiun/administratur lura redüt ad interim sün 50 fin 60 pertschient. Il silvicultur Ralf Fluor da La Punt sto per ün temp da prouva a disposiziun scu schefmneder da construcziun per progets curraints e da la gestiun forestela S-chanf/Zuoz.

Autur: Nicolo Bass