Il suveraun nu voul sbasser il pè d’impostas

La suprastanza cumünela ho büdschetto per l’an 2020 ün quint cun ün richev. Las expensas s’amuntan a 9,27 milliuns francs e las entredgias a 9,31 milliuns francs. Cun que serra il preventiv cun ün suravaunz d’entredgias da 38 400 francs. La vschinauncha da S-chanf prevezza per l’an 2020 investiziuns brüttas da totel 6,17 milliuns francs cun entredgias da 97 000 francs. Las investiziuns da bundant 6,07 milliuns francs sun, tenor comunicaziun da pressa, fich otas per la vschinauncha da S-chanf, sun però segnedas dals cuosts d’acquisiziun da la rait d’electricited (5,2 milliuns). Inavaunt ho il suveraun sbütto la proposta da la suprastanza cumünela da sbasser il pè d’imposta da 65 pertschient sün 55 pertschient per l’an 2020. La radunanza cumünela ho eir tschernieu ils commembers da la cumischiun administrativa da l’Energia S-chanf per la perioda d’uffizi 2020. Seguaintas persunas sun gnidas tschernidas: Curdin Barblan, Henri Heizmann, Georg Horka e Liun Quadri. Duri Campell chi’s mettaiva eir a disposiziun per la prosma perioda d’uffizi nun es gnieu reelet. La cumischiun vain auncha cumpleteda d’ün commember da la suprastanza cumünela.

Autur: Nicolo Bass