La chavorgia da la Clemgia a Scuol fascinescha causa sia bellezza natürala. Uossa as poja eir d’inviern e perfin eir la saira giodair ün’ulteriura sporta: Rampignar sün glatsch. Quai po gnir fat in accumpognamaint d’ün perit in chosa o – sün aigen risico– eir sulet.