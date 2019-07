Als Auftakt zur 9. «Tavolata St. Moritz» fand am Wochenende der «Tavolino Poschiavo» statt. Pastakurse und Pastaschmaus am Samstag und der eigentliche «Tavolino» am Sonntag lockte zahlreiche Besucher und füllte so gleich zwei Mal die Piazza Comunale.