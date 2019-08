«Ad es gratagio». Quista frasina nun eira be l’ultima rima a la fin da la preschantaziun da la pü nouva chanzun da Linard Bardill, ma quist fazit as po trer insomma dal di da famiglia in occasiun da las festiviteds da «100 ans Lia Rumantscha» in dumengia passeda a Zuoz.