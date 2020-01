Glümeras a favur da las gruppas da gö

La festa da Glümeras sül Stradun a Scuol d’eira eir quist on bain visitada ed il rechav es i a favur da la Chüralla, da la Gruppa da gö e da la Canorta. 2019 glüminas a dretta ed a schnestra da la via tras Scuol han manà glüm i’l s-chür da la not.