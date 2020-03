Alessandro Rota Luftgewehr-Schweizermeister

Am Freitag fanden die Schweizermeisterschaften mit Luftgewehr- und Luftpistole/Auflage in Bern statt. Mit 313.1 Punkten und Schweizerrekord wurde Alessandro Rota aus Vicosoprano Schweizermeister in der Kategorie Senioren. In der gleichen Kategorie holte Marco Crameri aus Zuoz die Bronzemedaille.