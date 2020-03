«Die Lage ist ernst und wird immer ernster»

In der Schweiz gab es gestern Abend 54 bestätigte Fälle, 39 Fälle wurden im Erstlabor positiv getestet. Darüber hinaus sind bereits zwischen 200 und 300 Menschen in Quarantäne, über 200 Verdachtsfälle sind in Abklärung. Die Zahlen steigen laut Koch rasant an. Auf der anderen Seite gibt es 2300 Fälle in der Schweiz, die negativ getestet wurden.

Weltweit haben sich fast 100'000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, über 3000 Menschen sind gestorben, mindestens 80 Länder sind betroffen.