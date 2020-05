Ein Team des Gesundheitsamts hat am 11. Mai die Arbeit bezüglich Contact Tracing wieder aufgenommen. Ziel ist, Infektionsketten zu unterbrechen, indem die Erkrankten und deren Kontaktpersonen erfasst und in Isolation (Erkrankte) bzw. Quarantäne (Kontaktpersonen) gesetzt werden.

Um die Ausbreitung des Virus unter Kontrolle zu halten, werden Personen mit COVID-19-Symptomen gemäss den Vorgaben des Bundes getestet. Ist der Test positiv, werden sie isoliert sowie deren Kontaktpersonen unter Quarantäne gestellt. Jede einzelne Neuinfektion wird zurückverfolgt und deren Kontaktpersonen werden ermittelt. Diese Aufgabe wird vom COVID Care Team wahrgenommen. Das COVID Care Team besteht aktuell aus sechs Personen, kann bei Bedarf erweitert werden und steht unter der Leitung des Gesundheitsamts.

Bei erkrankten Personen in Isolation und Kontaktpersonen unter Quarantäne erfolgt eine tägliche telefonische Kontaktaufnahme (ausser an den Wochenenden) durch das COVID Care Team des Gesundheitsamts Graubünden oder die Hausärztinnen und Hausärzte. Den Kontaktpersonen werden dabei Fragen zu ihrem Gesundheitszustand gestellt, um Infektionsfälle möglichst früh zu erkennen. Zudem können Versorgungsbedürfnisse der isolierten und unter Quarantäne stehenden Personen erfasst werden (Beschaffung von Gütern des alltäglichen Bedarfs, Beschaffung von Medikamenten etc.).

Für die effiziente Betreuung der Patientinnen und Patienten sowie deren Kontaktpersonen wurde eine spezifische Software entwickelt, die seit dem 11. Mai getestet und am kommenden Montag implementiert wird. Die Applikation erfüllt die hohen Datenschutzanforderungen und gewährt eine hohe technische Sicherheit. Für die Entwicklung der Plattform werden 50 000 Franken investiert. Zudem wird für den Betrieb mit laufenden Kosten von rund 6000 Franken pro Monat gerechnet.

Alternativ zur telefonischen Betreuung können sich Patientinnen und Patienten mit einer COVID-19-Infektion und Kontaktpersonen für eine App-Lösung, die sogenannte "COVID Care App Graubünden", entscheiden. Die App fragt täglich mittels Pushmitteilung die Gesundheitsdaten der betroffenen Personen ab und meldet diese dem Gesundheitsamt Graubünden. Die App verfügt über keine Trackingfunktion. Sie stellt lediglich eine einfachere und modernere Kommunikation zwischen den betreuenden und den erkrankten Personen sicher.

Bund bietet ergänzende App an

In Ergänzung zum herkömmlichen Contact Tracing des Gesundheitsamts Graubünden bietet der Bund der Bevölkerung die Swiss PT-App an (PT steht für Proximity Tracing). Diese App stellt fest, wenn zwei Smartphones während mehr als 15 Minuten und näher als zwei Meter zueinander sind. Dann tauschen die Geräte über Bluetooth einen verschlüsselten Code, eine sogenannte Prüfsumme, aus. Erkrankt jemand, der/die die App auf seinem Smartphone installiert hat, zu irgendeinem Zeitpunkt an COVID-19, kann er/sie, nach Verifizierung der Diagnose durch das Gesundheitsamt, auf seiner App eingeben, dass er/sie nun erkrankt sei. Den Smartphones, die zuvor die Kontaktkriterien erfüllt haben, wird dann eine Nachricht geschickt.

Die Verwendung der Swiss PT-App ist freiwillig und steht kostenlos zur Verfügung. Die Privatsphäre bleibt gewahrt: Die Prüfsummen enthalten keine Informationen zur Person des App-Benutzers, zum Standort oder zum verwendeten Gerät. Die App dient ausschliesslich der Eindämmung des neuen Coronavirus. Es werden keine persönlichen Daten oder Bewegungsdaten der App-Benutzer gesammelt. Ausserdem werden keine Daten bezüglich der beschriebenen Kontakte zentral gespeichert. Das Bundesamt für Gesundheit testet die App im Rahmen einer Pilotphase mit einem begrenzten Nutzerkreis bevor im Juni 2020 der landesweite Rollout erfolgen wird. Der Kanton Graubünden hat sich als Testkanton zur Verfügung gestellt.

(staka)