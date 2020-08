Der FC Celerina knüpft nahtlos an die Erfolge im Cup an und gewinnt das Auftaktspiel in die 4. Liga-Meisterschaft gegen den FC Bonaduz mit 2:1. Weniger gut erging es dem Nachbarn FC Lusitanos de Samedan. Zu Hause resultiert ein 1:4 gegen Danis-Tavanasa.