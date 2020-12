«Ün segn cha nossa lavur vain stimada»

FMR: Co esa gnü fat per savair la decisiun dal public?

Maya Repele: Quai s’haja fat per e-voting. Prix Montagne vaiva sün sia pagina d’internet tuot ils ses progets e’ls interessats han pudü dar la vusch al proget chi tils plaschaiva il meglder.

Ha’La mobilisà tuot la Val Müstair per survgnir tant sustegn?

(ria) Hai, ed amo sur ils cunfin da la Val oura. Per survgnir 6500 vuschs nu vessa bastü be cun quella regiun. Nus vain appellà a noss cliaints da dar la vusch a la Tessanda, nossas collavuraturas han dit quai a lur famiglias ed amis ed uschigliö eir a noss fautuors ed a tuot quels chi’ns cugnuoschan.

Che craj’La saran ils motivs pella simpatia dal public?

Eu n’ha l’impreschiun cha noss cliaints, fautuors, partenaris ed oters badan cha nus lavurain cun bler’amur. Nus survgnin eir bleras reacziuns in butia o per e-mail da glieud chi disch chi’s bada cha nus lavuran cun amur e paschiun.

Che farà la Tessanda cun l’import?

Üna gronda part da quella summa regalaina a nossas collavuraturas sco arcugnuschentscha. I’ls ultims ons han ellas sustgnü tuot ils müdamaints illa gestiun e la nouva strategia. Quai dess esser ün grazcha fich chi sun uschè avertas pel nouv. Ed üna pitschna part da l’import dovrarana per reparar talers o cumprar nouvs apparats pella producziun.

Intervista: fmr/fa