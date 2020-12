Sch’el cumainza a quintar, as douvra pazienza e temp: Giacumin Bass es mecaniker da precisiun, uraloger, vendader paschiunà ed el fa musica, cumoda uras veglias, zambriescha parsepans da Nadal e viagia cun sia rulotta. Davo la pensiun es el tuornà in sia patria in Val Müstair.